عازف البيانو الكوري لي هيوك يتقاسم الجائزة الأولى في مسابقة لون تيبو

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فاز عازف البيانو الكوري الجنوبي لي هيوك بالجائزة الأولى في مسابقة البيانو الدولية الشهيرة "لون تيبو" في فرنسا يوم أمس الأحد.وتم الإعلان عن الفائز بالمشاركة في مسابقة لون تيبو في النهائيات التي أقيمت في باريس أمس، إلى جانب العازفة اليابانية "ماسايا كامي".ويعد "لي" ثاني كوري جنوبي يفوز بهذه الجائزة الأولى بعد أن فاز بها "ليم دونغ هيك" في عام 2001، على الرغم من أن عازفا كوريا جنوبيا آخر قد اقترب من ذلك عندما حل "آن جونغ دو" في المركز الثاني في مسابقة عام 2012 التي لم يتم فيها تعيين عازف للفوز بالمركز الأول.وحل العازف الأمريكي "مايكل دافيدمان" في المركز الثالث في نهائيات أمس الأحد، بينما جاء العازف الياباني "كوتارو شيجموري" في المركز الرابع، واحتل العازف الكوري الجنوبي "نوه هي صونغ" المركز الخامس، وتلاه الصيني "كوه ييمينغ" في المركز السادس.