توزيع أوراق امتحانات الالتحاق بالجامعات في كوريا بدءا من اليوم

Photo : YONHAP News

فيما ستُعقد الامتحانات السنوية للالتحاق بالجامعات في كوريا خلال هذا الأسبوع، سيتم تسليم أوراق تلك الامتحانات على المدارس في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين.ووفقا لوزارة التعليم، فإن ضباط الشرطة والمسؤولين الذين يشرفون على الاستعدادات لتلك الامتحانات سيرافقون المركبات التي ستنقل مواد اختبار القدرات الدراسية المؤهِلة لدخول الجامعات، إلى إجمالي 84 منطقة اختبار في جميع أنحاء البلاد حتى يوم الأربعاء.وسوف يتم بعد ذلك تخزين أوراق الامتحانات في مواقع غير معلنة داخل مناطق الاختبار قبل إحضارها إلى أماكن الاختبار يوم الخميس عندما يتم إجراء الامتحانات.وقد تقدم ما مجموعه 508 آلاف و30 شخصا، أي أقل بمقدار ألف و791 شخصا مقارنة بالعام الماضي، بطلبات اجتياز الامتحانات هذا العام، المعروفة اختصارا باسم "سي سات".