انخفاض عدد ساعات العمل للكوريين بنسبة 10.3% خلال 10 سنوات مضت

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تبين أن متوسط عدد ساعات العمل للكوريين قد شهد انخفاضا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية.ووفقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين، بلغ المتوسط السنوي لعدد ساعات عمل الكوريين ألفا و915 ساعة في العام الماضي، أي أكثر من نظيره في الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 38 دولة بحوالي 200 ساعة، محتلة بذلك المركز الخامس في المنظمة.واحتلت المكسيك المركز الأول بألفين و128 ساعة، وتلتها كل من كوستاريكا بألفين 73 ساعة، وكولمبيا بألف و964 ساعة وتشيلي بألف و916 ساعة.وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثامن بألف و791 ساعة، واليابان في المركز الحادي والعشرين بألف و607 ساعات.واحتلت دول أوروبا الغربية أسفل القائمة بأقل عدد ساعات عمل، وفي مقدمتها ألمانيا بألف و349 ساعة.وانخفض المتوسط السنوي لعدد ساعات العمل في كوريا الجنوبية بنسبة 10.3% خلال العقد الماضي، أي أكثر من 3 أضعاف متوسط انخفاض عدد ساعات العمل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال نفس الفترة الزمنية.