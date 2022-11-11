الرئيس الكوري يحضر قمة مجموعة العشرين للأعمال في بالي

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قال "تشيه سانغ موك" مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية في موجز صحفي اليوم الاثنين إن الرئيس الكوري "يون صوك يول" سيلقى كلمة في قمة مجموعة العشرين للأعمال التي افتتحت في بالي بإندونيسيا بمشاركة أكثر من ألف من قادة الأعمال، حول دور القطاع الخاص في التغلب على الأزمة العالمية المعقدة، والتعاون الدولي في عصر التحول الرقمي.وأضاف "تشيه" أن السبب في معاناة العالم من الأزمة المعقدة يرجع إلى الصدمات في العرض بشكل أكثر من الطلب، مؤكدا على ضرورة حل هذه الأزمة من خلال إصلاح القطاع الخاص بدلا من حلها بقيادة القطاع العام.وقال "تشيه" إن الرئيس "يون" كان قد شدد في شهر سبتمبر الماضي في نيويورك على ضرورة إنشاء نظام رقمي جديد، واقترح مناقشة هذه القضية على مستوى العالم.وأضاف أن "يون" سيوضح أن الحكومة الكورية ستقود المناقشات حول إنشاء نظام رقمي جديد عن طريق مجموعة العشرين.وسيُجري الرئيس "يون" لقاء مع رجال الأعمال الكوريين العاملين في إندونيسيا للتعرف على المشاكل التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم هناك، منها القيود التي تفرضها الحكومة الإندونسية وعدم كفاية الدعم الحكومي لهم.كما سيحضر الرئيس "يون" اجتماعا للمائدة المستديرة للأعمال بين كوريا الجنوبية وإندونيسيا مع نظيره الإندونيسي "جوكو ويدودو"، وسيبحث معه القضايا الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار وشبكة التوريد والتعاون في الصناعة الدفاعية.