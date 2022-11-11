إصابات كورونا تسجل أعلى مستوياتها على أساس يوم الاثنين منذ 9 أسابيع

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تجاوزت إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية 20 ألف إصابة، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على أساس يوم الاثنين منذ 9 أسابيع، فيما تجاوز عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة 400 شخصٍ لأول مرة منذ 48 يوما.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية 23 ألفا و765 حالة، منها 54 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.بهذا، بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 26 مليونا و217 ألفا و994 شخصا.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 17 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 413 شخصا، مسجلا بذلك أعلى رقم منذ 49 يوما.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 29 ألفا و709 حالات وفاة حتى الآن، بعد أن شهد زيادة بمقدار 44 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.