3.5 تريليون وون صافي مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية في أكتوبر

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين، بلغ صافي مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية 3.5 تريليون وون في شهر أكتوبر الماضي.وأشار التقرير إلى أن صافي قيمة شراء الأسهم الكورية بواسطة الأجانب في سوق الكوسبي بلغ 3 تريليونات و579 مليار وون، فيما باعوا صافي 89 مليار وون من الأسهم الكورية في سوق الكوسداك.وكان المستثمرون الأجانب قد باعوا أسهمهم الكورية للشهر الثاني على التوالي في شهري يوليو وأغسطس، لكنهم بدؤوا شراءها مرة أخرى في سبتمبر الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتهم من الأسهم الكورية 2.3 تريليون وون.وقال التقرير إن إجمالي قيمة الأسهم الكورية التي يمتلكها الأجانب بلغ 595.2 تريليون وون على أساس نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة قيمتها 44.9 تريليون وون مقارنة بالشهر الأسبق.، أي 26.8% من إجمالي قيمة الأسهم الكورية.أما إجمالي قيمة السندات المالية الكورية التي يمتلكها الأجانب فقد بلغ 231.4 تريليون وون في نهاية أكتوبر، بزيادة مقدارها 400 مليار وون مقارنة بالشهر الأسبق.