5.5% متوسط الزيادة السنوي في حالات الإصابة بمرض السكري في كوريا الجنوبية

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تجاوز متوسط الزيادة السنوي في حالات الإصابة بمرض السكري في كوريا الجنوبية 5%، وسط زيادة حالات الإصابة بمرض السكري بين الشباب.ووفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، بلغ عدد حالات الإصابة بمرض السكري 3 ملايين و564 ألفا و59 حالة في العام الماضي، بزيادة قدرها 24.3% مقارنة بعام 2017، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوي خلال الفترة الزمنية المذكورة 5.6.وأشار التقرير إلى أن حالات الإصابة بين الرجال بلغت مليونا و986 ألفا و267 حالة، بزيادة نسبتها 26.2%، فيما بلغت حالات الإصابة بين الإثاث مليونا و292 ألفا و893 حالة، بزيادة قدرها 22%.وبلغت حصة المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 عاما و64 عاما من إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض السكري 48.7%، بينما بلغت حصة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما 46.6%.وقال التقرير إن عدد مرضى السكري الذين في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، قد شهد زيادة سنوية بمتوسط 12%، و5.9% على التوالي.بهذا، بلغ عدد المصابين بمرض السكري على 100 ألف نسمة 6 آلاف و932 شخصا في كوريا الجنوبية في العام الماضي، بزيادة قدرها 23.3% مقارنة بعام 2017.