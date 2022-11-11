موجة الثقافة الكورية هاليو تجتاح تشيلي

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تم إطلاق اسم "شارع سيول" في تشيلى والذي يرمز لموجة الثقافة الكورية "هاليو"، بشغف من قبل محبي الكيبوب والجهود التي بذلتها الجالية الكورية في تشيلي.وكانت فرقة "سولجر" الشبابية التشيلية المكونة من 7 أعضاء قد فازت بالجائزة الكبرى في مهرجان الكيبوب 2022 الذي أقيم في مدينة "تشانغ وان" الكورية في شهر أكتوبر الماضي، متغلبة على 7 فرق أخرى تمكنت من الصعود إلى النهائيات.وقال قائد الفرقة التشيلية "مارتين سيلفا" إن أعضاء الفرقة قد التقت مؤخرا برئيس تشيلي "غابرييل بوريك"، حيث تعهد الرئيس بتوفير مكان لهم للتدرب على الأداء لتتمكن من نشر الكيبوب بشكل أوسع.ولتشيلي أكبر وأقوى قاعدة لمعجبي الكيبوب من بين دول أمريكا اللاتينية، بسبب معدل انتشار الإنترنت المرتفع فيها، لدرجة أن رئيس تشيلي أصبح محبا للكيبوب.وقال أحد مواطني مدينة سانتياغو في تشيلي إنه معجب برقص وموسيقى الكيبوب، معربا عن أمله في أن يكون الكيبوب قدوة حسنة لشباب تشيلي.ومن جانبه، قال رئيس منطقة ريكوليتا بمدينة سانتياغو إن تاريخ العلاقات بين كوريا الجنوبية ومنطقة ريكوليتا يعود إلى 50 عاما، معربا عن عزمه الحفاظ على استمرار هذه العلاقات.ومن المتوقع أن يلعب "شارع سيول" الذي تم تعيينه في مدينة سانتياغو بتشيلي محورا جديدا لنشر موجة الثقافة الكورية في أمريكا اللاتينية.