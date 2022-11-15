المحلية اتهام محقق مستقل سابق بالفساد

تم توجيه اتهام إلى المدعي الخاص السابق "بارك يونغ سو"، الذي كان قد قاد تحقيقات في فضيحة فساد تتعلق بالرئيسة الأسبق "بارك كون هيه"، للاشتباه في أنه قبل سيارة من طراز "بورش" مستأجرة من رجل ادعى أنه رجل أعمال.



ووجه مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية يوم أمس الاثنين لائحة اتهام ضد بارك دون احتجازه، بتهمة انتهاك قانون مكافحة الكسب غير المشروع.



ويُزعم أن بارك قد استلم بضائع تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين و360 ألف وون، وسيارة بورش مستأجرة، بتكلفة 2.5 مليون وون، ومأكولات بحرية بقيمة 860 ألف وون، في عام 2020ن من شخص تظاهر بأنه رجل أعمال في مجال مصائد الأسماك، والذي وجهت إليه أيضا لائحة اتهام. كما وُجهت لائحة اتهام إلى مدع عام وثلاثة صحفيين، زُعم أنهم قبلوا رشاوى من رجل الأعمال، بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع.