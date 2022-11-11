يون يلتقي بقادة الأعمال الكوريين في إندونيسيا

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التقى الرئيس يون صوك يول مع مجموعة صغيرة من رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين في إندونيسيا أمس الاثنين.وعقد الرئيس اجتماع غداء مع أحد عشر من كبار رجال الأعمال الكوريين في جزيرة بالي في اليوم الثاني من رحلته التي تستغرق ثلاثة أيام إلى إندونيسيا. وخلال مأدبة الغداء التي استمرت 90 دقيقة، أشار الرئيس يون إلى أن إندونيسيا هي أكبر اقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وأنها من المناطق التي يوليها اهتماما خاصا. واعترافا بمساهمة شركات النسيج والخياطة الكورية الجنوبية التي كانت رائدة في العلاقات بين البلدين منذ البداية، قال الرئيس إنه يقدر أيضا جهود رواد الأعمال الشباب العاملين في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية. ووعد الرئيس يون بتقديم دعم نشط من الحكومة الكورية لهم.وفي إشارة إلى أن العام القادم يصادف الذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الثنائية بين كوريا وإندونيسيا، قال إن حكومته ستعمل على خلق فرصة لكبار رجال الأعمال للقاء الرئيس الإندونيسي. كما تعهد الوزراءُ الذين حضروا الاجتماع، بمن في ذلك وزيرا المالية والخارجية، بتقديم شرح مفصل للدعم الحكومي المتاح ومراجعة اقتراحات قادة الأعمال وعكسها بفعالية في سياسات الحكومة.