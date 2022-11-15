وزير العدل يأمر بتسليم مشتبهٍ بها في جريمة قتل إلى نيوزيلندا

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سيتم تسليم المشتبه بها الرئيسية في قضية قتل في نيوزيلندا، تتعلق بطفلين تم العثور عليهما مقتولين في حقائب سفر في أغسطس الماضي، من كوريا إلى نيوزيلندا.وأمر وزير العدل الكوري هان دونغ هون أمس الاثنين مكتب المدعي العام في سيول بتسليم مواطنة نيوزيلندية تبلغ من العمر 42 عاما من مواليد كوريا الجنوبية. كما أمر الوزيرُ النيابةَ بتسليم الأدلة إلى نيوزيلندا والتي كانت قد صادرتها الشرطة الكورية في أثناء احتجازها للمشتبه بها.وقالت الوزارة إن الوزير هان اتخذ هذا القرار تماشيا مع موافقة محكمة سيول العليا على التسليم، ومراعاة للمصالح الوطنية. وأضافت الوزارة أن النيابة ستسلم المشتبه بها في غضون 30 يوما بالتنسيق مع السلطات النيوزيلندية.ويشتبه في أن امرأة قتلت طفليْها في أوكلاند في عام 2018 قبل دخولها كوريا الجنوبية في يوليو من ذلك العام. وقد تم اعتقالها في مدينة أولسان في جنوب شرق البلاد في سبتمبر، ثم طلبت نيوزيلندا تسليمها، وأصدرت وزارة العدل في سيول تعليماتها إلى مكتب المدعي العام في سيول بالسعي إلى مراجعة المحكمة في هذا الشأن. وكانت محكمة سيول العليا قد وافقت على قرار التسليم الأسبوع الماضي.