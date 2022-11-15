بايدن يقول إن الصين ملزمة بدفع كوريا الشمالية إلى التصرف بمسؤولية

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الصيني شي جين بينغ إن بكين ملزمة بدفع كوريا الشمالية إلى التصرف بمسؤولية.جاء خلال مؤتمر صحفي بعد أول قمة بينهما في جزيرة بالي في إندونيسيا أمس الاثنين، حيث أشار بايدن إلى أنه لا يستطيع أن يكون متأكدا من أن الصين تستطيع كبح جماح الإجراءات التصعيدية الكورية الشمالية، بما في ذلك إجراؤها تجربة نووية، لكنه متأكد من أن بكين لا تريد من بيونغ يانغ تصعيد التوتر الإقليمي بارتكاب استفزازات.وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أوضح أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات معينة من شأنها أن تكون "أكثر دفاعية" إذا انخرطت كوريا الشمالية في مثل هذه الإجراءات، وذلك من أجل حماية الولايات المتحدة وحليفتيْها كوريا الجنوبية واليابان.وجاء في بيان منفصل بعد القمة التي استمرت ثلاث ساعات على هامش قمة مجموعة العشرين أن بايدن أثار مخاوف بشأن السلوك الاستفزازي الكوري الشمالي، مشيرا إلى أن جميع أعضاء المجتمع الدولي لديهم مصلحة في تشجيع كوريا الشمالية على التصرف بمسؤولية. كما أوضح البيان أن بايدن شدد على التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.