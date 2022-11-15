يون يلتقي بالرئيس الإندونيسي لبحث التعاون الاقتصادي

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التقى الرئيس الكوري يون صوك يول مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في إندونيسيا أمس الاثنين.وقال المكتب الرئاسي في سيول إن البلدين ظلا يشهدان تعاونا نشطا في مختلف الصناعات عالية التقنية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والبنية التحتية والدفاع بعد القمة الثنائية التي عقدت في يوليو الماضي في سيول. كما أكد الرئيس على الملاءمة المثلى لكوريا الجنوبية كشريك لإندونيسيا في استراتيجيتها المسماة بـ"صنع إندونيسيا 4.0" حيث يمكن لتقنيات التصنيع المتقدمة الموجودة لدى الشركات الكورية الجنوبية أن تساعد إندونيسيا على تعزيز قطاعها التصنيعي باستخدام مواردها الطبيعية الغنية.كما قال المكتب الرئاسي إن يون دعا إلى تعزيز روابط سلسلة التوريد بين البلدين وتطوير شبكاتهما الاقتصادية على أساس الهياكل الصناعية التكميلية المتبادلة. واتفق الرئيسان على التعاون الوثيق لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك في اجتماع عقد قبل اجتماع مائدة مستديرة للأعمال بين كوريا الجنوبية وإندونيسيا.