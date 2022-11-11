الرئيس الكوري يحضر قمة مجموعة العشرين اليوم الثلاثاء

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سيحضر الرئيس الكوري الجنوبي يون صوك يول قمة مجموعة العشرين اليوم الثلاثاء ويلقي كلمة في جلسات القمة ذات الصلة بالغذاء والطاقة والأمن والصحة. وستعقد قمة مجموعة العشرين يومي الثلاثاء والأربعاء تحت شعار "التعافي معا، استعادة أقوى" والذي حددته الدولة المضيفة إندونيسيا.وسوف تركز القمة على ثلاثة قطاعات ذات أولوية، هي: هندسة الصحة العالمية، وانتقال الطاقة المستدامة، والتحول الرقمي. وفي وقت سابق، شدد كبير مساعدي الرئيس الكوري للشؤون الاقتصادية "تشيه سانغ موك" على أهمية قمة مجموعة العشرين، قائلا إنها ستحدد ما إذا كان يمكن استعادة روح التنسيق العالمي وتقديم لمحة عن الاتجاه المستقبلي للتعاون الدولي.ويذكر أن هناك توقعات بأن يون قد يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لأول مرة على هامش القمة، ولكن لم يتم الاتفاق على عقد قمة ثنائية بعد. ومن المقرر أن يغادر يون من بالي في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء ويعود إلى سيول في وقت مبكر من الغد الأربعاء.