أسعار الواردات في كوريا ترتفع للشهر الثاني في أكتوبر

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ارتفعت أسعار واردات كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط والانخفاض الحاد في قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي خلال الشهر الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، استقر مؤشر أسعار الواردات عند 156.89 نقطة في أكتوبر، بارتفاع 1.5 نقطة مقارنة بما كان عليه في سبتمبر. ويعد شهر أكتوبر الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد زيادة في قراءة المؤشر بعد أن كان قد انخفض بمقدار 2.6% في يوليو، و0.9% في سبتمبر، على أساس شهري.وبالمقارنة مع ما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي، لا يزال المؤشر مرتفعا بنسبة 19.8%، مسجلا نموا على أساس سنوي للشهر العشرين على التوالي.ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الصادرات بمقدار 1.3% على أساس شهري لتصل إلى 132.9 نقطة في أكتوبر، لتسجل أيضا ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، مع تسجيل ارتفاع على أساس سنوي بنسبة 13.7%.