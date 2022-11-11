هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية تعرب عن قلقها لاندماج كوريان إير وآسيانا

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أثارت سلطات مكافحة الاحتكار البريطانية مخاوف بشأن الاندماج المزمع لشركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية "كوريان إير" وشركة "آسيانا إيرلاينز"، مستشهدة باحتكار السوق المحتمل.وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية في بيان أصدرته أمس الاثنين إن شراء الخطوط الجوية الكورية لشركة آسيانا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الركاب الذين يسافرون بين لندن وسيول.وأثارت هيئة مكافحة الاحتكار أيضا مخاوف بشأن تأثير تلك الصفقة على المنافسة في خدمات الشحن. وطلبت الهيئة البريطانية من شركة الخطوط الجوية الكورية إنتاج وتقديم إجراءات لتخفيف المخاوف بشأن احتكار السوق حتى يوم الاثنين القادم، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستقبل هذه الإجراءات أو تبدأ عملية تفتيش متعمقة في المرحلة الثانية بحلول 28 نوفمبر.ويذكر أن صفقة شراء الخطوط الجوية الكورية لشركة آسيانا تظل حاليا خاضعة لموافقة هيئات مكافحة الاحتكار في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والصين واليابان، وفقا للإجراءات القياسية للأسواق التي تنشط فيها شركتا الطيران، للتحقيق في تأثير تلك الصفقة على العملاء.