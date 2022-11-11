عدد سكان العالم يتجاوز 8 مليارات نسمة اليوم

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تجاوز عدد سكان العالم مستوى 8 مليارات نسمة اليوم.وبالرغم من انخفاض نسبة زيادة عدد السكان سنويا إلا أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان العالم مستوى 9 مليارات نسمة بعد 15 عاما بالتوازي مع الحفاظ على ارتفاع النِّسب خاصةً في الدول الفقيرة.توقعت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة اليوم مؤكدة على أن ذلك يمثل علامة فارقة في التنمية البشرية.قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" إنه يحتفل بتنوع البشرية، ويدرك الإنسانيات المشتركة، ويُشيد بتقدم مجال الصحة من أجل إطالة الأعمار المتوقعة والتخفيض الكبير لوفيات الأمهات والأطفال.يُشار إلى أن عدد سكان العالم تضاعف خلال 48 عاما بعد أن كان قد بلغ 4 مليارات نسمة في عام 1974. ويُشار أيضا إلى أن عددهم تجاوز مستوى 7 مليارات نسمة قبل 11 عاما أي في عام 2011.وتوقعت الأمم المتحدة أن يزداد عدد السكان بمقدار مليار بعد 15 عاما ليبلغ 9 مليارات نسمة في عام 2037، مشيرة إلى أن ذلك يُعد إشارة إلى ركود نسبة النمو لعدد السكان العالمي.