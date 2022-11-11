تعزيز الدفاع بواسطة انتقال مقر القيادة العسكرية الكورية الأمريكية إلى بيونغ تيك

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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ صوب" في مراسم خاصة لانتقال مقر قيادة القوات المشتركة الكورية الجنوبية والأمريكية إلى بيونغ تيك بمقاطعة كيونغ كي، إن وجود المقر جنبا إلى جنب مع مقر قيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، ومقر قيادة الأمم المتحدة في معسكر "همفريز" سيساهم في تعزيز موقف الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي المشترك.وأوضح في كلمة ألقاها الوزير الكوري في المراسم التي أقيمت اليوم احتفالا بانتقال مقر القيادة المشتركة ومرور 44 عاما على إنشاء القيادة أن العمل معا بين جنود القيادة الذين كانوا يعملون منقسمين في كل من منطقتي "يونغ سان" و"بيونغ تيك" لسنوات مضت سيؤدي إلى تعزيز نظام التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.كما ذكر أنه تأكد من ثبات موقف الدفاع المشترك بواسطة الاجتماع الـ54 للتشاور الأمني الكوري الجنوبي والأمريكي، مضيفا أن القيادة المشتركة في مقرها الجديد ستُكرس مزيدا من الجهود لبناء موقف الدفاع المشترك القوي.