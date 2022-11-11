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تم التقاط إشارة بدء بناء منشأة جديدة في موقع إطلاق الأقمار الصناعية في غرب كوريا الشمالية التي تنتبه إليها سيول وواشنطن.قالت إذاعة "صوت أمريكا" إن صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "بلانيت لابس" الخاصة لصور الأقمار الصناعية بالأمس، أظهرت تحركا لبناء المنشأة الجديدة على بعد حوالي 200 متر من جنود شرق الموقع القائم لاختبار المحركات.وأشارت إلى أن المنشأة تأخذ شكلاً مستطيلاً يبلغ طوله حوالي 30 مترا، وبه 10 ثقوب فوق إطار خرساني بحيث ترتبط بطريق يمتد إلى اتجاه الشمال الشرقي من موقع اختبار المحركات. وتم بناء هذا الطريق خلال الفترة ما بين الثامن والعشرين من الشهر الماضي والأول من هذا الشهر.وقال الخبير في تحليل صور الأقمار الصناعية "دافيد شومولر" الذي يعمل باحثا كبيرا في مركز جيمس مارتن لعدم الانتشار، إن المنشأة قد تكون منشأة للرصد أو مِنصةً مُحَدَّثَة لاختبار محركات جديدة.وأضاف أنه من السابق لأوانه تحديد أغراض المنشأة، مشيرا إلى ضرورة متابعة المزيد من الأنشطة الكورية الشمالية.