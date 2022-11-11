الحكومة الكورية تضخ 11.2 تريليون وون في مجال التعليم العالي والتعليم مدى الحياة

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من المتوقع أن تضع الحكومة الكورية الجنوبية 11.2 تريليون وون أو حوالي 8 مليارات دولار من الميزانية الخاصة لدعم التعليم العالي والتعليم المستمر.وأعلنت وزارة التعليم ووزارة المالية والاقتصاد اليوم عن اتجاه توسيع ميزانية التعليم العالي وتفاصيلها.صرحت وزارة التعليم بأنها ستُحوِّل حوالي 8 ترليونات وون من المشاريع المتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية الجامعية بين المشاريع القائمة في مجال التعليم العالي والتعليم المستمر، وستمول حوالي 3.2 تريليون وون من الأموال الإضافية المضمونة من خلال تحويل ضريبة التعليم وغيره.كما أنها ستقوم بزيادة الدعم المالي العام من تريليون وون حاليا إلى 1.9 تريليون وون من أجل دعم الابتكار المستقل للجامعات إلى جانب زيادة استقلالية تنفيذ الجامعات المحلية بما في ذلك السماح جزئيا باستخدام نفقات الموظفين والنفقات الجارية.ومن المتوقع أن يتم إنشاء مجال دعم جديد بقيمة 2.5 تريليون وون على مدى السنوات الخمس المقبلة حتى تتمكن الجامعات المحلية من لعب دورها "كمراكز ابتكار إقليمية".بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة أنها ستدعم ميزانية تبلغ حوالي 0.9 تريليون وون لتحسين مرافق التعليم والبحث العلمي في الجامعات الوطنية، وإنشاء شبكة معلومات عالية السرعة، وتوسيع معدات التجارب والممارسة.