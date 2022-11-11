تحذير من ارتفاع السعرات الحرارية في الدجاج المقلي

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اتضح أن السعرات الحرارية لدجاجة مقلية واحدة تباع في السوق تبلغ 1.5 ضعف الكمية اليومية الموصى بها للمرأة البالغة.بالرغم من وجود اختلاف حسب أنواع الدجاج المقلي، فإن محتوى الصوديوم فيها يصل إلى 2.4 ضعف القيمة المرجعية اليومية، والكوليسترول فيها يصل إلى 3 أضعاف.أجرت الوكالة الكورية للمستهلكين مسحا على 24 منتجا من منتجات الدجاج المقلي ذات الامتيازات التجارية التي تحظى بشعبية، بحيث كشفت أن كمية السعرات الحرارية لدجاجة واحدة تتراوح من 1,550 كيلو كالوري كحد أدنى إلى 3,100 كيلو كالوري كحد أقصى.الجدير بالذكر أن 3100 سعر حراري هي أكثر من 1.5 مرة من احتياجات الطاقة اليومية للمرأة البالغة.وبالنسبة للصوديوم، وجدت الوكالة أن الدجاجة الواحدة تحتوي على 4800 ملليغرام منه، أي أكثر من 2.4 ضعف الكمية اليومية الموصى بها.هذا يعني أن أكل نصف دجاجة فقط يشير إلى تناول نصف الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية و80 بالمائة من القيمة القياسية للصوديوم و1.1 ضعف القيمة القياسية للكوليسترول.وقال "هونغ جون بيه" المسؤول في الوكالة الكورية إن الدجاج المقلي يحتوي على نسبة عالية من الدهون، وتحتوي صلصةُ التوابل المضافة على الكثير من الصوديوم والسكر، مؤكدا على ضرورة التحكم في كمية التناول.