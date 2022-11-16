السلطات الصحية الكورية تحذر من انتشار مبكر لإنفلونزا الطيور هذا العام

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وضعت السلطات الصحية الكورية نفسها في حالة تأهب تحسبا لانتشار مبكر لفيروس إنفلونزا الطيور هذا العام، حيث اجتاح المنطقة الوسطى من البلاد قبل شهر مقارنة بالسنوات الماضية، مع زيادة عدد الطيور المهاجرة.وقد أثارت هجرة الطيور باتجاه الجنوب، كمصدر مشتبه به للعدوى المكتشفة الشهر الماضي، مع برودة الطقس في وقت لاحق في نوفمبر، مخاوف من انتشار الإنفلونزا في جميع أنحاء البلاد. وتم الإبلاغ عن الحالة الأولى من سلالة "إتش 5 إن 1" شديدة العدوى من الفيروس يوم 19 أكتوبر في مزرعة للبط في "ييه تشون" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، حيث تم إعدام 9800 طائر، قبل ثلاثة أيام من تأكيد حالة أخرى في مزرعة للدجاج في المنطقة. ومنذ ذلك الحين، انتشر الفيروس في مقاطعتي تشونغ تشُنغ وجولا، بينما أفادت مزرعة للبيض في مقاطعة كانغ وان بأن 600 من دجاجاتها البياضة قد نفقت.ولم يحدد المسؤولون حتى الآن مصدر الفيروس وطرق العدوى، لكنهم يشكون في أنه ربما انتشر إلى المزارع عن طريق القطط البرية أو فئران الحقول التي اتصلت ببراز الطيور المهاجرة بالقرب من الجداول المائية. وفي الوقت نفسه، قال المعهد الوطني للموارد البيولوجية إنه تم رصد قدوم أكثر من 553 ألف بطة في 200 محمية للطيور المهاجرة على مستوى البلاد حتى الشهر الماضي، بزيادة حوالي 26 بالمائة عن العام الماضي، مما أثار مخاوف من انتشار الفيروس إذا أدت درجات الحرارة إلى الهجرة.