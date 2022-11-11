الصين وروسيا تتفقان على السعي لحلول سياسية لقضايا شبه الجزيرة الكورية

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اتفقت الصين وروسيا على السعي للتوصل إلى حلول سياسية فيما يتعلق بحالة التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية، الناجمة عن سلسلة الاستفزازات الصاروخية من قبل كوريا الشمالية.وبحسب وزارة الخارجية الصينية أمس الثلاثاء، التقى كبير المبعوثين النوويين الصيني "ليو شياو مينغ" بالسفير الروسي في بكين "إيغور مورغولوف" أول من أمس الاثنين، حيث بحثا تعاون بلديهما في الشؤون الكورية من خلال محادثات مكثفة حول الأوضاع الأخيرة في شبه الجزيرة.واتفق الجانبان على أن الدفاع عن السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنع تدهور الأوضاع يفيد المصلحة المشتركة للمنطقة والمجتمع الدولي.كما حثا الأطراف المعنية على المواجهة المباشرة للأسباب الكامنة وراء هذه القضايا وحل المخاوف المعقولة لبعضهم البعض بطريقة متوازنة من خلال حوار هادف.وقالت الوزارة الصينية إن الجانبين اتفقا على الاستمرار في التواصل والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية، والسعي بشكل مشترك للتوصل إلى حلول سياسية لتلك القضايا.