عودة يون من جولته في جنوب شرق آسيا

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عاد الرئيس الكوري يون صوك يول إلى سيول بعد جولة استمرت ستة أيام في منطقة جنوب شرق آسيا حضر خلالها عدد من المنتديات الدولية ومحادثات القمة على هامشها.وهبطت الطائرة الرئاسية التي تقل يون والوفد المرافق له في قاعدة سيول الجوية في صونغ نام في الساعة 6:40 من صباح اليوم الأربعاء، بعد أن زار كلا من كمبوديا وإندونيسيا لحضور قمم مختلفة تشمل قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وقمة مجموعة العشرين. وخلال قمة آسيان في بنوم بنه، كشف يون عن استراتيجية كوريا الجنوبية الجديدة في المحيطين الهندي والهادئ والتي تركز على إنشاء منطقة حرة وسلمية ومزدهرة. وفي بالي بإندونيسيا، حضر الرئيس الكوري قمة مجموعة العشرين وقمة أعمال 20 التي ضمت شركات من دول مجموعة العشرين.وعلى هامش تلك التجمعات الدولية، أجرى الرئيس يون محادثات قمة ثنائية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بالإضافة إلى قمة ثلاثية تبنت فيها الدول الثلاث بيانا مشتركا شاملا حول الأمن والاقتصاد. كما عقد الرئيس قمة ثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في أول اجتماع من نوعه منذ ثلاثة أعوام، لمناقشة العلاقات المستقبلية ودور الصين في قضايا كوريا الشمالية.