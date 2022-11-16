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الدولية

الاتحاد الدولي للصحفيين يدين منع مراسلي إم بي سي من دخول طائرة الرئاسة

Write: 2022-11-16 10:25:39

الاتحاد الدولي للصحفيين يدين منع مراسلي إم بي سي من دخول طائرة الرئاسة

Photo : KBS News

أدان الاتحاد الدولي للصحفيين قرار المكتب الرئاسي الكوري بمنع مراسلي محطة إم بي سي المحلية من الصعود على متن الطائرة الرئاسية خلال جولة الرئيس يون صوك يول في جنوب شرق آسيا.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان على موقعه على الإنترنت إنه يدين استبعاد وسائل الإعلام بسبب التقارير الانتقادية للرئيس وإدارته. ودعت المنظمة إلى الدفاع عن تاريخ كوريا الجنوبية الفخور بالديمقراطية وحرية الصحافة، وقالت إن استهداف يون المستمر لقناة إم بي سي "يشكل سابقة خطيرة". وأضافت أن وسائل الإعلام الكورية الجنوبية دافعت عن حقها عن حريتها، ويثني الاتحاد الدولي للصحفيين على تضامن الجهود المستمرة من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام لموادهة أعمال الترهيب والرقابة الحكومية من خلال محاولات منع الوصول إلى وسائل الإعلام.

وقد منع المكتب الرئاسي الكوري مراسلي إم بي سي من الصعود إلى الطائرة الرئاسية خلال رحلة يون، زاعما أن القناة انخرطت في تحريفات متكررة وتقارير متحيزة عن الشؤون الخارجية، فيما يعرف بفضيحة "تسريبات الميكروفون" خلال رحلة يون إلى الولايات المتحدة مؤخرا.
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