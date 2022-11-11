جلسة معلومات للطلاب الذين سيأخذون امتحانات دخول الجامعات اليوم الأربعاء.

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من المقرر أن يحضر الطلاب الذين سيخوضون امتحانات دخول الجامعات في كوريا هذا العام غدا الخميس، اجتماعا تمهيديا اليوم الأربعاء لتلقي معلومات مفصلة حول تلك الامتحانات.ويتوجب على المتقدمين للاختبار زيارة مواقع الاختبار الخاصة بهم للتحقق من الموقع الدقيق اليوم الأربعاء، وفي ذلك الوقت سيتلقون تذكرة دخول وتعليمات إجراء الامتحانات. وبالنسبة للطلاب الذين يخضعون للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، سيمكن لأفراد أسرهم تلقي المعلومات وتلك المواد نيابة عنهم.وقد أعدت وزارة التعليم 827 غرفة في 110 مواقع وحوالي 100 سرير في 25 مستشفى في جميع أنحاء البلاد للمتقدمين للامتحانات المصابين حاليا، في حين تم تجهيز حوالي 2300 مكان منفصل لأولئك الذين قد تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا في يوم الاختبار. ومن المتوقع أن يأخذ ما مجموعه 508 آلاف و30 طالبا اختبار امتحانات دخول الجامعات هذا العام في حوالي 1300 موقع اختبار على مستوى البلاد.