وزير الداخلية الأمريكي يحذر من تصاعد مخاطر التهديدات السيبرانية

Photo : YONHAP News

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي "أليخاندرو مايوركاس" إن التهديدات الإلكترونية التي تواجهها الولايات المتحدة من الدول المعادية لم تكن أبدا أكبر أو أكثر تعقيدا مقارنة بالوقت الراهن، مشيرا في هذا الصدد إلى الصين وروسيا وكوريا الشمالية بالاسم.وأصدر مايوركاس هذا التقييم في وثيقة مكتوبة قبل الإدلاء بشهادته أمام لجنة مجلس النواب للأمن الداخلي، أمس الثلاثاء. وقال الوزير إن التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة من الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الحيوية إلى زيادة الجهود المزعزعة للاستقرار من قبل الدول المعادية، لم تكن أبدا أكبر أو أكثر تعقيدا مما هي الآن. وقال أيضا إن مجرمي الإنترنت والدول المعادية مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية يعززون قدراتهم الإلكترونية وينتجون المزيد من الهجمات الضارة.وأضاف مايوركاس أن الكيانات التي تشكل تهديدا رقميا للولايات المتحدة شنت هجمات فدية بهدف إحداث اضطراب كبير في الحياة اليومية من خلال استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المؤسسات المالية والمستشفيات وخطوط الأنابيب والشبكات الكهربائية وخطط معالجة المياه.