أول تأكيد رسمي لمشاركة 8 جنود مغاربة في الحرب الأهلية الكورية

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تم التأكيد رسميا لأول مرة على مشاركة عدد من الجنود المغاربة في الحرب الأهلية الكورية التي اندلعت في عام 1950.وقالت السفارة الكورية لدي المغرب أمس الثلاثاء إنها أكدت رسميا هويات 8 جنود مغاربة شاركوا في الحرب الكورية، موضحة أن اثنين منهم، وهما "محمد بن قدور العسري" و"جوليان دجيان"، قد سالت دماؤهما على الأرض الكورية الجنوبية خلال الحرب الكورية، وتم دفنهما في المقبرة التذكارية للأمم المتحدة بمدينة بوسان الكورية.ولم يتم بعد تحديد المعلومات المتعلقة بالمحاربين المغاربة الستة الباقين، وذلك بالرغم من أن السفارة الكورية لدى المغرب تحاول تأكيد ما إذا كانوا على قيد الحياة.وحصلت السفارة على قائمة تضم 16 من قدامى المحاربين المغاربة الذين من المحتمل مشاركتهم في الحرب الكورية، وتقوم السفارة بإجراء التحقيقات للتأكد من تلك الاحتمالات.