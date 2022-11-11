إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية تسجل نطاق 60 ألفا

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وسط عودة انتشار فيروس كورونا في موسم الشتاء، سجلت إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية نطاق 60 ألف إصابة.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 66 ألفا و587 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 26 مليونا و357 ألفا و464 شخصا.وشهد عدد حالات الإصابة الجدية انخفاضا بمقدار 6 آلاف و296 حالة مقارنة باليوم الأسبق، وزيادة بمقدار 4 آلاف و119 حالة عن يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ 9 أسابيع على أساس يوم الأربعاء.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار شخص واحد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 411 شخصا.وزاد عدد الوفيات بمقدار 47 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 29 ألفا و795 حالة وفاة حتى الآن.