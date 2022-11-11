تأكيد ثالث حالة جديدة للإصابة بفيروس جدري القرود في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء إنه تم تأكيد ثالث حالة إصابة جديدة بفيروس جدري القرود في البلاد لدي مواطن كوري وافد من الإمارات العربية المتحدة.وأكدت الوكالة أن المريض قد وصل من الإمارات يوم الرابع من نوفمبر الجاري، حيث ثبتت إصابته بالفيروس يوم الثامن منه بعد ظهور الحُمى، والتعرق، والدَوار، وأعراض أخرى مرتبطة بجدري القرود.ويخضع الشخص المريض للعلاج منعزلا في المستشفى، وأصبح يتمتع باستقرار في وضعه الصحي.وستقوم الوكالة بإحالة المريض إلى المركز الطبي الوطني لمراقبة حالته الصحية وإجراء تحقيقات وبائية دقيقة للتعرف على هوية الذين اتصل بهم المريض.وأبلغت كورياالجنوبية عن أول حالتين من حالات الإصابة بجدري القرود، الأولى لدى مواطن كوري وافد من ألمانيا، والثانية لدى مواطن كوري أيضا وافد من أوروبا.وقالت الوكالة إن مرض جدري القرود يمكن السيطرة عليه بشكل كاف بقدرة البلاد الحالية للحجرالصحي، مشددة على أهمية التعاون المشترك بين والحكومة وأفراد الشعب والدوائرالطبية لمنع انتشار وباء جدري القرود.