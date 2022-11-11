إعادة انتخاب الأعضاء الأربعة في مجلس النواب الأمريكي من أصل كوري في انتخابات التجديد النصفي

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نجح جميع الأعضاء الأربعة في مجلس النواب الأمريكي من أصل كوري في إعادة انتخابهم في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وهم"إندي كيم" الديمقراطي في نيو جيرسي، و"ماريلين ستريكلانت "الديمقراطية في واشنطن، و"يونغ كيم" الجمهورية في كاليفورنيا، و"ميشيل بارك ستيل" الجمهورية في كاليفورنيا.وولدت النائبة "ميشيل بارك ستيل" في سيول عام 1955، وهاجرت مع أسرتها إلى الولايات المتحدة عام 1976، بدأت ممارسة أنشطتها السياسية بعد أن شهدت انهيار معيشة أعضاء الجالية الكورية بسبب أعمال الشغب في لوس أنجلس عام 1992.وأصبح النائب"يونغ كيم" أول نائب من أصل كوري استطاع الفوز في انتخابات مجلس النواب ثلاث مرات متتالية بعد إعادة انتخاب النائب السابق من أصل كوري "كيم تشانغجون" للمرة الثالثة على التوالي في عام 1996.وقالت النائبة "ماريلين ستريكلانت" إنها ستبذل جهودا لتعريف المزيد من الأمريكيين بالثقافة والتاريخ الكوري، مؤكدة أنها تهدف إلى زيادة نفوذ الأمريكيين من أصل كوري في المجتمع الأمريكي.وبدورها، قالت النائبة "ميشيل بارك ستيل" إنها ستلعب دور همزة الوصل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مثلما يفعله الدبلوماسيون، معربةً عن أملها في توطيد التحالف بين سيول واشنطن.