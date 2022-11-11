واردات كوريا من الكيمتشي تسجل أعلى مستوياتها في أكتوبر

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تبين أن حجم واردات كوريا الجنوبية من الكيمتشي سجل أعلى مستوياته في شهر أكتوبر الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء، بلغ حجم الواردات الكورية من الكيمتشي في شهر أكتوبر الماضي 17 مليونا و18 ألف دولار، بزيادة قدرها 50.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و16.2% مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم الواردات الكورية من الكيمتشي 17 مليون دولار.ويرجع السبب في زيادة حجم الواردات من الكيمتشي إلى ارتفاع الأسعار في المواد المستخدمة في صنع الكيمتشي، منها الملفوف نابا، بالإضافة إلى قيام شركات الكيمتشي الكورية برفع أسعار منتجاتها.وبلغ إجمالي حجم واردات كوريا من الكيمتشي خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام 141 مليون و521 ألف دولار، بزيادة نسبتها 30% عن نفس الفترة من العام الماضي.ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم واردات الكيمتشي لهذا العام إلى ما يتراوح بين 160 مليون و170 مليون دولار.