الشركات الكورية تخطط لبناء مصانع للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مدينة نيوم الذكية

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تخطط 5 شركات كورية من القطاعين العام والخاص لبناء مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مدينة "نيوم" الذكية في المملكة العربية السعودية.ومن المتوقع أن يتم توقيع مذكرات تفاهم خاصة بهذا الشأن بين الشركات الكورية الخمس، وهي شركة كوريا للكهرباء، وشركة نامبو الكورية لتوليد الطاقة الكهربائية، وشركة البترول، وشركة بوسكو للحديد والصلب، وشركة سامسونغ للتجارة، مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوم غد الخميس، بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" لكوريا الجنوبية.الجدير بالذكر أن الهيدروجين الأخضر يمكن إنتاجه من خلال فصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء باستخدام الكهرباء الذي يتم الحصول عليه من مصادر متجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.ويمكن نقل الهيدروجين بكمية كبيرة بعد تحويله إلى الأمونيا من خلال دمجه مع النيتروجين.وتخطط الشركات الكورية لبدء العمل في بناء هذه مصانع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في ساحل البحر الأحمر الواقع بالقرب من مدينة "نيوم" الذكية"، اعتبارا من عام 2025.