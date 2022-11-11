السلطات الأمريكية تراجع الاندماج بين شركتي الطيران الكوريتين كوريان إير وآسيانا

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من المتوقع أن يتم تأخير عملية الاندماج بين شركتي الطيران الكوريتين "كوريان إير" و"آسيانا" عما كان متوقعا.وكان من المتوقع أن يتم الانتهاء من مراجعة الاندماج في منتصف شهر نوفمبر الجاري عن طريق المشاورات بين شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" والسلطات الأمريكية، لكن قررت وزارة العدل الأمريكية إجراء مزيد من المشاورات حول الاندماج المزمع للشركتين.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تخطط لمواصلة مراجعة الاندماج المقترح بعد فترة التداول البالغة 75 يوما المتفق عليها مبدئيا مع شركة "كوريان إير".ويرجع السبب في اتخاذ هذا القرار إلى نية السلطات الأمريكية لإتاحة مزيد من الوقت لتحديد ما إذا كان الاندماج يمكن أن يؤدي إلى احتكار السوق بسبب العدد الكبير من الخطوط الجوية المتجهة إلى أمريكا الشمالية للشركتين الكوريتين.وكانت الرحلات من خلال تلك الخطوط تشكل 29% من إجمالي مبيعات شركة "كوريان إير" قبل جائحة كورونا.وتبين أن شركة "كوريان إير" قد قالت إن المنافسة في السوق لن تكون مقيدة إذا قامت شركة "إير بريميا" الكورية وشركات الطيران الأمركية، منها "يونايتد" و"ديلتا"، بتوسيع خطوطها بين كوريا والولايات المتحدة.ومن جانبها، علقت السلطات البريطانية أمس الثلاثاء الموافقة على الاندماج بين شركتي الطيران الكوريتين، معربة عن قلقها من احتمال أن يؤدي الاندماج إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وانخفاض جودة الخدمات، وطالبت شركة "كوريان إير" بتقديم خطة لحل الاحتكار حتى يوم الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري.وتَجري حاليا مراجعات للاندماج بين الشركتين الكوريتين في 5 دول، وهي الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين، وبريطانيا.