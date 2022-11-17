الرئيس يون يستضيف ولي العهد السعودي في سيول اليوم الخميس

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من المتوقع أن يعقد الرئيس "يون صوك يول" اجتماعا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سيول اليوم الخميس.وفي مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، قال مستشار الأمن القومي "كيم سونغ هان" إن جدول الاجتماع بين الرئيس "يون" والأمير محمد بن سلمان في مراحله الأخيرة، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل فور تأكيدها.وفيما يتعلق بجدول الأعمال للاجتماع المرتقب، قال مسؤول رئاسي رفيع المستوى للصحفيين إنه لم يتم تأكيده بعد.لكن المسؤول قال إنه يتوقع مناقشة صريحة حول مجموعة من مجالات التعاون المحتملة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية لمدينة "نيوم" في المملكة العربية السعودية، والمفاعلات النووية، والصناعة الدفاعية.ومن ناحية أخرى، سيعقد الرئيس "يون" سلسلة من اجتماعات القمة المقررة ليومي الخميس والجمعة مع رئيسي هولندا وإسبانيا على التوالي.