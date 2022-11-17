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السياسية

النيابة العامة تداهم مكتب نائب برلماني من الحزب الديمقراطي المعارض في قضية مزاعم الرشوة

Write: 2022-11-17 09:52:32

النيابة العامة تداهم مكتب نائب برلماني من الحزب الديمقراطي المعارض في قضية مزاعم الرشوة

Photo : YONHAP News

داهم المدعون بالنيابة العامة أمس الأربعاء مكتب النائب "روه وونغ ريه" من الحزب الديمقراطي المعارض، بسبب مزاعم الرشوة المثارة ضد النائب لأربع فترات برلمانية.

وأرسل مكتب النيابة العامة لمنطقة سيول المركزية المدعين والمفتشين إلى مكاتب "روه" المختلفة، بما في ذلك مكتبه في مقر البرلمان الكوري، لمصادرة الوثائق ذات الصلة.

وتشتبه النيابة في أن "روه" تلقى عشرات الملايين من رجل أعمال في عام 2020 مقابل تقديم خدمة له.

وقد تم توجيه الاتهام إلى مسؤول كبير سابق في الحزب، وهو "لي جونغ كيون"، في الشهر الماضي. وتضمنت لائحة الاتهام تلقي رشوة من نفس رجل الأعمال، ولقبه "بارك"، بما يصل إلى 940 مليون وون.

وتخطط النيابة لاستدعاء واستجواب النائب "روه" وغيره ممن يُعتقد أنهم قد يكونون متورطين في قضية الرشوة.
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