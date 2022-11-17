؜65% من البالغين غير راغبين في تلقي الجرعات المعززة من لقاحات السلالة أوميكرون

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أظهر استطلاع جديد أن 6 من كل 10 بالغين كوريين جنوبيين غير راغبين في تلقي الجرعات المعززة الثنائية المضادة لفيروس كورونا المستجد، على الرغم من تحذيرات السلطات الصحية من ارتفاع عدد الحالات الجديدة بعد ظهور موجة جديدة من تفشي المرض.وأعلنت شركة "هانكوك ريسيرش" أمس الأربعاء عن نتائج استطلاعها الذي شمل ألفا من البالغين من جميع أنحاء البلاد واستمر لمدة 4 أيام حتى 31 أكتوبر.وقال 65% من الذين شملهم الاستطلاع، وهم ممن تلقى جرعتين أو أكثر من اللقاحات حتى الآن، إنهم لن يحصلوا على الجرعة المعززة الثنائية التي تستهدف سلالات "أوميكرون" الفرعية.والجدير بالذكر أن نسبة هذه الفئة زادت تدريجيا من 58% في الأسبوع الثالث من سبتمبر، و63% في الأسبوع الرابع من سبتمبر.وفيما يتعلق بأسباب الرفض، أشار 34% إلى شكوكهم حول فعالية الجرعات المعززة، في حين أعرب 28% عن قلقهم بشأن الآثار السلبية المحتملة. وقال 24% إنهم لا يحبذون فكرة التطعيم على نحو متكرر.ووفقًا للوكالة المركزية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن 4.8% فقط من جميع البالغين المؤهلين للحصول على الجرعات المعززة الثنائية قد حصلوا عليها حتى الآن.