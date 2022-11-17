كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان محادثات على مستوى العمل بشأن التهديدات الإلكترونية لكوريا الشمالية

عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات على مستوى العمل يوم الأربعاء لمناقشة التعامل مع التهديدات الإلكترونية لكوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن "لي تيه وو"، المدير العام لمكتب الشؤون النووية بالوزارة، التقى بنظيرته الأمريكية نائبة الممثل الخاص لكوريا الشمالية "جونغ باك"، حيث اجتمعا مع نحو 60 من المسؤولين الدبلوماسيين ومسؤولي الأمن والدبلوماسية من البلدين.وتبادل المشاركون في الاجتماع آخر المستجدات بشأن خبراء الاختراق وتكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين الذين تم إرسالهم إلى الخارج لكسب العملة الأجنبية للبلاد، مع استخدام تلك الأموال في تمويل المشروعات النووية والصاروخية للنظام.واتفق البلدان على التوصل إلى إجراءات استجابة مختلفة بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي. كما تبادل الجانبان الأساليب والحالات المحددة للأنشطة الإلكترونية غير القانونية للشمال، وناقشا تنسيق السياسات للتعامل مع هذه الأنشطة.