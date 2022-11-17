انطلاق امتحان القبول الجامعي الوطني وسط الجائحة

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من المقرر إجراء اختبار القدرات الدراسية للكليات السنوي في حوالي 1,300 موقع اختبار في جميع أنحاء البلاد اليوم الخميس، وسط عودة تفشي فيروس كورونا المستجد.ويبدأ امتحان الالتحاق بالكليات الذي تديره الدولة باختبار اللغة الكورية في الساعة 8:40 صباحًا، ويليه اختبارات الرياضيات واللغة الإنكليزية والتاريخ الكوري والعلوم. وسينتهي اختبار اللغة الأجنبية الخامس والأخير في الساعة 5:45 مساء.وقد تقدم حوالي 508 آلاف طالب لأداء الاختبار هذا العام، أي أقل بنحو 17% من العام الماضي.وهذا هو العام الثالث الذي يتم فيه إجراء الاختبار وسط تفشي الجائحة، والأول الذي سمحت فيه الحكومة للمتقدمين للاختبار ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس أن يغادروا منزلهم ومستشفياتهم لإجراء الامتحان في مراكز مخصصة، حيث تأكدت إصابة 2,317 شخصا بالفيروس اعتبارا من منتصف الليل أمس الأربعاء.وسيؤدي المصابون بالفيروس الاختبار في مواقع منفصلة، حيث خصصت الحكومة لهم 827 غرفة في 110 مواقع ونحو 100 سرير في 25 مستشفى في جميع أنحاء البلاد. ويجب على المتقدمين للاختبار ارتداء الكمامات.وسيتم إخطار المتقدمين للاختبار بالنتائج يوم 9 ديسمبر.