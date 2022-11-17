الرئيس يون يلتقي مع ولي العهد السعودي؜ ورئيس الوزراء الهولندي اليوم الخميس

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من المقرر أن يلتقي الرئيس "يون صوك يول" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي وصل كوريا الجنوبية في وقت مبكر من اليوم الخميس في زيارة رسمية.وقال المكتب الرئاسي إن "يون" سيجري محادثات مع ولي العهد ويتناول الغداء معه اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يتبادل القادة الآراء حول التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والدفاع ومحطات الطاقة النووية.ومن المتوقع أن يطلب الرئيس من السعودية السماح للشركات الكورية الجنوبية بالمشاركة في مدينة "نيوم"، وهو مشروع بقيمة 500 مليار دولار لتطوير وبناء مدينة صديقة للبيئة وذكية في منطقة تبوك شمال غرب المملكة العربية السعودية بالقرب من البحر الأحمر.ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يلتقي الرئيس "يون" أيضًا برئيس الوزراء الهولندي "مارك روته" لإجراء محادثات قمة اليوم الخميس في المكتب الرئاسي.ويخطط الزعيمان لمناقشة التعاون الثنائي في قطاعات أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.