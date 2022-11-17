مضيفة طيران كورية جنوبية في حالة حرجة بعد تعرضها للطعن في لوس أنجلوس

Photo : KBS News

أفادت تقارير محلية أن مضيفة طيران كورية جنوبية تخضع للعلاج في حالة حرجة، بعد أن طعنها رجل مشرد في متجر بمدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية يوم الثلاثاء.ووفقا لتقرير الشرطة المحلية، دخل الرجل المشرد، وهو في الأربعين من عمره، إلى متجر "تارغت" في وسط مدينة "لوس أنجلوس" في حوالي الساعة 6:20 مساء الثلاثاء، حيث طعن صبيا في التاسعة من عمره.ثم اقترب المشتبه به من مضيفة الطيران الكورية الجنوبية وطعنها، وهي في الخامسة والعشرين من عمرها وكانت تقيم في المدينة بعد عملها على رحلة جوية من "إنتشون" إلى "لوس أنجلوس".وذكر التقرير أن الضحيتين يتلقيان العلاج في المستشفى حاليا لكنهما في حالة حركة.وقالت شركة الطيران التي تعمل فيها المضيفة إنها تخضع الآن لجراحة بالمستشفى، وتعهدت بتقديم كل دعم ممكن لها لسرعة تعافيها.