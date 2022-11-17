إبرام 20 مذكرة للتفاهم بين كوريا والسعودية تمشيا مع زيارة ولي العهد السعودي إلى كوريا

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وصل سمو ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي "محمد بن سلمان" إلى البلاد اليوم.وتمشيا مع زيارته، أبرم عدد من الشركات الكورية حوالي 20 مذكرة للتفاهم مع الحكومة السعودية أو الشركات السعودية الشريكة معها.عقدت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية الجنوبية بالتعاون مع وزارة الاستثمار السعودية منتدى الاستثمار الكوري السعودي صباح اليوم.استهدف المنتدى تعزيز التعاون الاقتصادي الشامل بين الشركات الكورية والسعودية بناءً على زيارة ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".وفي المنتدى أبرمت وزارة الاستثمار السعودية 5 مذكرات للتفاهم مع الشركات الكورية المعنية في مجال السكك الحديدية والصناعة الكيمائية والأدوية، بما في ذلك ، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء سكك حديدية في مدينة "نيوم" مع شركة "هيونديه روتيم".كما تم الاتفاق بين 5 شركات كورية بما في ذلك شركة سامسونغ سي آند تي والمؤسسة الكورية للكهرباء وبين صندوق الاستثمارات العامة السعودي على توليد الطاقة المتجددة في السعودية وإنتاج الهيدروجين والأمونيا بشكل مشترك.علاوة على ذلك أبرمت مذكرات التفاهم بين الشركات المعنية في مجالات التوليد المشترك للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية والحيوية.أما شركة إس أويل التابعة لشركة آرامكو السعودية، فقد قررت تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "شاهين" للبتروكيماويات في المجمع الصناعي في مدينة أولسان الكورية بحيث أبرمت عقدا خاصا للتصميم والشراء والإنشاء.تجدر الإشارة إلى أن المشروع يُعد أكبر مشروعِ استثمارٍ أجنبي من بين المشاريع الفردية في تاريخ البلاد .قال وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "لي تشانغ يانغ" إن الحكومة الكورية ستقدم دعما فعالا حتى يتم تنفيذ المشاريع التعاونية بين البلدين بما في ذلك بناء شركات كورية شبكة السكك الحديدية في مدينة نيوم.