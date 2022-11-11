Photo : YONHAP News

احتل اللاعب الكوري لكرة القدم "صون هونغ مين" المركز الـ13 في قائمة أفضل اللاعبين الخمسين في مونديال قطر لعام 2022 التي أعدتها شبكة الإعلام الأمريكية المتخصصة في الرياضة " إي إس بي إن ESPN".نشرت الشبكة اليوم قائمة أفضل اللاعبين الخمسين لبطولة كأس العالم في قطر على موقعها عبر الإنترنت.وقالت إن كوريا الجنوبية نجحت في تنمية عدد من اللاعبين البارزين مؤخرا ولكن اللاعب "صون" لا يزال يشكل أملا لبلاده في تحقيق نتائج مرضية.كما توقعت أن يواجه محبوه من الكوريين صدمة كبيرة نتيجة للأخبار حول تلقيه عملية جراحية نتيجة لكسر حول عينيه قبل فترة قصيرة من افتتاح بطولة قطر، وشرحت أنه يتوجب عليه استعادة أفضل حالاته من أجل إحراز المنتخب الكوري نتائج جيدة مع منافسيه الأقوياء من أورغواي وغانا والبرتغال وغيرها.ظلت الشبكة الأمريكية تقيّم مراكز اللاعبين المشاركين في بطولات كأس العالم قبل افتتاحها. وكان صون قد احتل المركز الـ37 في القائمة التي أعدتها الشبكة قبل مونديال روسيا لعام 2018.الجدير بالذكر أن المهاجم الفرنسي "مبابي" جاء في المركز الأول في قائمة بطولة قطر، ثم، اللاعب الفرنسي "بنزيمة" واللاعب الأرجنتيني "ميسي" في المركزين الثالث والرابع على التوالي.