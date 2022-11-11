تراجع الدخل الحقيقي للأسر الكورية بسبب ارتفاع الأسعار

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عاد الدخل الحقيقي للأسر الكورية إلى الانخفاض بسبب ارتفاع الأسعار لأول مرة منذ حوالي عام وربع.وفقا لتقرير أعدته هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم، فقد زاد متوسط الدخل لكل أسرة كورية بمقدار 3 % في الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي. ولكن دخلها الحقيقي الذي يستوعب ارتفاع الأسعار تراجع بمقدار 2.8 %. وذلك لأول مرة بعد الربع الثاني من العام الماضي.وحسب معيار الأرباع الثلاثة كان حجم انخفاضه الأكبر منذ عام 2009 أي فور الأزمة المالية الآسيوية.بالرغم من زيادة دخل العمل إلا أن دخل التحويل انخفض بأكثر من 18 %. ومن الأرجح أن يرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود الدعم الوطني واسع النطاق هذا العام بعد أن كانت الحكومة قد قدمته إلى الأسر الكورية لمكافحة تداعيات جائحة كورونا العام الماضي.وحسب مستوى الدخل، انخفض إجمالي دخل الأسر المصنَّفة ضمن فئة 20 % الأقل من مستوى الدخل فقط الأمر الذي أظهر صدمة أكبر واجهها محدودو الدخل.