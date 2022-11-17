كوريا الجنوبية والسعودية تتفقان على التعاون في بناء مدينة نيوم

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اتفق الرئيس "يون صوك يول" وولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" على توسيع مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشاريع البنية التحتية لمدينة "نيوم" الذكية الضخمة في شمال غرب المملكة العربية السعودية.كما اتفقا على تعزيز وتشجيع التعاون المتبادل في القطاعات متعددة الأطراف، بما في ذلك الدفاع ومصادر الطاقة المستقبلية.وقال المكتب الرئاسي إن "يون" عقد اجتماعا مع الأمير "بن سلمان" في مقر إقامته في "هان نام دونغ" بوسط سيول اليوم الخميس، حيث أجرى معه مناقشات متعمقة وتبادلا وجهات النظر حول التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط.وأشار "يون" إلى أن المملكة العربية السعودية هي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، وأكد أنها شريك بناء رئيسي في الخارج، ورفيق اقتصادي وأمني مهم. وقال إن الوقت قد حان لعلاقاتهما أن تقفز إلى الأمام، حيث تسعى المملكة العربية السعودية لفتح مستقبل جديد من خلال رؤيتها 2030.