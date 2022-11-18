كوريا الجنوبية وهولندا تتفقان على ترقية العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية

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عقد الرئيس "يون صوك يول" قمة مع رئيس الوزراء الهولندي "مارك روته" أمس الخميس، حيث اتفقا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية".وجلس الزعيمان لإجراء المحادثات بعد ظهر أمس الخميس في المكتب الرئاسي في سيئول، وهو أول اجتماع لهما منذ القمة الثنائية في أواخر يونيو في إسبانيا على هامش قمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).وفي بيان مشترك صدر عقب القمة الثنائية الثانية، قال "يون" و"روته" إنهما اتفقا على الارتقاء بعلاقتهما إلى شراكة استراتيجية، بعد 6 سنوات من إقامة الدولتين للشراكة الشاملة الموجهة نحو المستقبل في عام 2016.واتفق الجانبان على إقامة حوار استراتيجي على مستوى الوزراء لدعم ترقية العلاقات.وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الزعيمان على تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاع أشباه الموصلات ومحطات الطاقة النووية والأمن الاقتصادي.ومن ناحية أخرى، تضمن البيان المشترك دعم هولندا لسياسات إدارة "يون" تجاه كوريا الشمالية، والتي أطلق عليها اسم "المبادرة الجريئة".