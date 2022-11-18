سيول وواشنطن وطوكيو تنتقد إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي الأخير

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أجرى كبير المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية "كيم كون" محادثات هاتفية مع نظيريه الأمريكي والياباني أمس الخميس، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "كيم" أجرى محادثات هاتفية منفصلة مع نظيره الأمريكي "سونغ كيم" والياباني "تاكهيرو فوناكوشي"، وذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي أمس الخميس، في أول إطلاق لها منذ 9 نوفمبر.وخلال المحادثات، أدان المبعوثون بشدة عملية الإطلاق الأخيرة، قائلين إن كوريا الشمالية تحاول إلقاء اللوم على غيرها في تصاعد التوترات.وأكد المبعوثون أن الأعمال الاستفزازية الكورية الشمالية والتي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف.وقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي، بعد حوالي ساعة و40 دقيقة من إصدار وزيرة خارجيتها "تشوي سون هوي" بيانا يحذر من اتخاذ إجراءات عسكرية "أكثر عنفا"، ردا على التزام الولايات المتحدة بتوفير الردع الموسع لكوريا الجنوبية واليابان.