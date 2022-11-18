انخفاض معدل تأييد الرئيس يون إلى 29%

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أظهر استطلاع للرأي أن نسبة تأييد الرئيس "يون صوك يول" انخفضت إلى أقل من 30% لأول مرة منذ أكثر من شهر.ووفقا لاستطلاع المؤشر الوطني، الذي تم نشره أمس الخميس وشمل حوالي ألفا من البالغين من جميع أنحاء البلاد، قال 29% من المشاركين إن أداء الرئيس "جيد"، بينما أجاب 62% بخلاف ذلك.وفي الاستطلاع الذي يتم إجراؤه مرة كل أسبوعين، بلغت نسبة تأييد "يون" 29% في الأسبوع الأول من أكتوبر، قبل أن ترتفع إلى 31% في الأسبوع الثالث من أكتوبر والأسبوع الأول من نوفمبر. ثم انخفضت نسبة التأييد إلى 29% مرة أخرى في الاستطلاع الأخير.وأيد 55% من المشاركين إجراء تحقيق برلماني بشأن حادث التدافع المميت في "إي تيه وان"، بينما قال 41% إن ذلك التحقيق غير ضروري.وبلغت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب الحاكم 30%، بانخفاض قدره 3 نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق، بينما سجل الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، نسبة تأييد بلغت 33%، بزيادة قدرها 2 نقطتان مئويتان.وفيما يتعلق بقرار المكتب الرئاسي بمنع مراسلي قناة "إم بي سي" من السفر على متن الطائرة الرئاسية خلال جولة "يون" في جنوب شرق آسيا، قال 65% إنها خطوة "غير مناسبة".وكان مستوى الثقة في الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ قدره 3 نقاط مئوية.