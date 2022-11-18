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الدولية

كوريا الشمالية تمول 30% من برامج الأسلحة من خلال الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة

Write: 2022-11-18 10:09:14

كوريا الشمالية تمول 30% من برامج الأسلحة من خلال الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة

قالت مسؤولة رفيعة المستوى في البيت الأبيض الأمريكي أمس الخميس إن كوريا الشمالية تمول حوالي 30% من برامجها النووية والصاروخية من عائدات الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة.

وفي مؤتمر صحفي في واشنطن، تحدثت نائبة مستشار الأمن القومي للتقنيات الإلكترونية والناشئة "آن نويبرغر" عن استحواذ كوريا الشمالية على مبالغ طائلة من خلال الهجمات الإلكترونية واختراق وسرقة العملات المشفرة.

وقالت "نويبرغر" إن الولايات المتحدة "قلقة بوجه خاص" بشأن الأنشطة الإلكترونية الخبيثة لكوريا الشمالية، قائلة إنه يُعتقد أن الشمال يمول ما يصل إلى 30% من برامجه الصاروخية من خلال تلك الهجمات.

وقالت المسؤولة إن واشنطن تعزز التعاون الاستخباراتي مع حلفائها وشركائها لتحديد التهديدات الإلكترونية التي تشكلها كوريا الشمالية، ولمراقبة نقل الأموال غير المشروعة من خلال البنية التحتية للعملات المشفرة.
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