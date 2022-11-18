واشنطن تؤكد أن إطلاق الصواريخ يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية من جديد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية وغيرها من الحلفاء، وسط استمرار إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية.وكررت المتحدثة باسم البنتاغون "صابرينا سينغ" هذا الموقف في مؤتمر صحفي أمس الخميس عندما سُئلت عن الاستفزازات الصاروخية لكوريا الشمالية، حيث قالت إن الزيادة غير المسبوقة في عمليات الإطلاق ليست أمرا يمثل الوضع الطبيعي الجديد، وأكدت أنه أمر مزعج إلى حد غير مقبول.وأضافت المتحدثة أنه إذا استمرت بيونغ يانغ في إطلاق هذه الصواريخ الباليستية، فإن ذلك سيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن التزام الولايات المتحدة تجاه كوريا الجنوبية واليابان لا يزال قويا.وقالت "سينغ" إن الولايات المتحدة ستدافع دائمًا عن حلفائها وشركائها في جميع أنحاء العالم، لا سيما حول شبه الجزيرة الكورية. ودعت كوريا الشمالية إلى وقف إطلاق الصواريخ الباليستية.وقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي أمس الخميس، بعد ثمانية أيام من إطلاقها الصاروخي السابق.